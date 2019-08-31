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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:29 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
ندى فتح الله
درجات الحرارة اليوم السبت 31 - 8 - 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى استقرار حالة الطقس الجيد عن الأيام السابقة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقديم الإعلامية، هبة ماهر، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق 31-8- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 26 35
شبين الكوم 26 35
طنطا 25 34
دمنهور 25 33
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 31
مطروح 23 31
السلوم 23 31
سيوة 25 36
بورسعيد 25 32
دمياط 24 31
الزقازيق 25 36
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 36
العريش 23 32
رفح 23 32
رأس سدر 27 36
نخل 20 35
نويبع 29 36
طابا 25 35
كاترين 20 31
الطور 28 36
شرم الشيخ 30 38
الغردقة 29 38
مرسى علم 30 37
الفيوم 26 37
بنى سويف 24 37
المنيا 24 37
أسيوط 25 38
سوهاج 25 38
قنا 26 39
الأقصر 26 40
أسوان 27 40
أبوسمبل 27 39
الوادى الجديد 25 40
شلاتين 29 37
أبو رماد 29 36
حلايب 30 34
رأس حدربة 29 34

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