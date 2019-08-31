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حوادث

إحباط تهريب 3 ملايين قرص مكملات غذائية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بميناء الإسكندرية

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:42 ص
إحباط تهريب 3 ملايين
إحباط تهريب 3 ملايين قرص مكملات غذائية
أحمد عبد العزيز
تمكن رجال الجمارك بميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب قرابة 2 مليون قرص مكملات غذائية ومليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومحظور دخولها للبلاد.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، بقيام إحدى السيدات، مقيمة ببورسعيد، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها (مستلزمات إنتاج مستحضرات تجميل) داخل حاوية، وأخفت ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهوده عن ضبط مليون وخمسمائة ألف قرص مكملات غذائية مختلفة الأنواع، ومليون عبوة من مستحضرات التجميل منتج نهائي مختلفة الأحجام والأشكال مجهولة المصدر وغير مثبتة بالأوراق ومحظور دخولها البلاد بالمخالفة للقانون.

تم تحرير المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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