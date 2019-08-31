تعرف على رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد

أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل أداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.



ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المدرب:



فايلر هو مدير فني سويسري شاب، إذ أنه من مواليد سبتمبر عام 1973، حيث يبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته 8 فرق، بين الفرق الأولى وفرق الشباب.



ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فإن الخطة التي يفضل فايلر اللعب بها، هي طريقة "4-2-3-1"، وهي الطريقة التي يلعب بها الأهلي بالفعل منذ سنوات مع عدد من المدربين، كما أن معدل بقائه مديرًا فنيًا للفريق الواحد يقارب العام ونصف.



المحطة التدريبية الأولى

بدأ فايلر مشواره كمدير فني في أبريل من عام 2005، حيث عين مديرًا فنيًا مؤقتًا لفريق سانت جالين السويسري، وكان يبلغ من العمر وقتها 32 عامًا فقط.



بداية مشوار جالين للتدريب جاءت بالصدفة، حيث كان يتولى منصب مدير كرة القدم بالفريق منذ يناير عام 2005، إلا أن رحيل المدير الفني للفريق حينها، جعله يعمل كمدير فني مؤقت لمدة 16 يومًا فقط، قاد خلالهم الفريق في 3 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها.



نتائجه:

• حصل مع أراو علي Swiss Challenge League موسم 12-13 و صعد ل Swiss Super League



• حقق نتائج مميزة مع أراو أبرزها الفوز علي زيورخ 5-1, جراسهوبرز 4-0, لوزيرن 4-2



• حصل مع نورنبرج الألماني علي المركز الثالث في دوري 2. Bundesliga موسم 15-16 وتأهل الى Bundesliga Playoffs (ثاني اقوى هجوم في الدوري ٦٨ هدفا)



• حقق نتائج مميزة مع نورنبرج أبرزها الفوز علي يونيون برلين 6-2, لايبزج 3-1, دوسلدورف 5-1,سانت باولي 4-0



• حصل مع اندرلخت علي الدوري البلجيكي 16-17 (الدوري الوحيد الذي حصل عليه اندرلخت خلال آخر 5 سنوات) وأقوي خط هجوم في الدوري بعد احراز الفريق ٦٧ هدفا



• حصل مع اندرلخت علي كأس السوبر البلجيكي 2017



• تأهل مع اندرلخت الي دور الثمانية في الدوري الأوروبي 16-17



• حصل علي جائزة أفضل مدرب في بلجيكا 2017

• حقق نتائج مميزة مع اندرلخت في الدوري الأوروبي ابرزها الفوز علي سلافيا براج 3-0 في الذهاب و نفس النتيجة في العودة و الفوز علي ماينز الألماني 6-1 و زينيت الروسي 2-0 و التعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 في الذهاب و نفس النتيجة في العودة في دور الثمانية قبل الخروج بهدف في الوقت الإضافي



• انهى الدور الاول مع لوزيرن في المركز الرابع متساويا مع زيورخ و رحل بعد خلافات مع الإدارة