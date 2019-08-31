طريقة عمل السجق على قد الايد.. وصفة سهلة وتكاليفها بسيطة.. اعرفيها



طريقة عمل السجق على قد الايد

طريقة عمل السجق على قد الايد

طريقة تحضير السجق

أكلة سهلة وبسيطة، تفضلها ربة المنزل للذة طعمها وسهولة طبخها ودائما ما تفكر فى أن تقوم بعمل وصفات وطبخات على قد الإيد، دون وجود تكلفة كبيرة، ولكن نادرا ما تجد وصفة لذيذة وخفيفة، تكلفتها بسيطة أيضا، بالتأكيد ستجدين ذلك فى طريقة عمل السجق على قد الايد، وفى سياق التقرير التالي نرصد لكم تلك الطريقة.تحتاجين سيدتى للحصول على طبق السجق المطبوخ، لـ نصف كيلو سجق، و5 حبات طماطم، و5 فص ثوم، وصلصة طماطم، وزيت وفلفل أخضر وملح وفلفل، وملعقة كمون صغيرة، وبعد تحضير تلك المكونات، سيتم تقطيع البصل والطماطم والفلفل على هيئة شرائح، أما الثوم فسيكون مفروما.إليكِ سيدتى تلك الخطوات التى من خلالها ستقدمين لأسرتك طبقا لذيذا وشهيا، حيث نحتاج إلى طاسة يتم تسخين الزيت بها وتشويح الثوم المفروم ثم نضع عصير الطماطم ونقوم بـ تسبيكه، ثم بعدها يتم تشويح السجق مع شرائح من الفلفل الرومى والحار فى طاسة أخرى ثم نضعها فوق الصلصة، ونتركها لمدة 5 دقائق.هناك بعض السيدات اللاتى يردن عمل السجق وتحضيره فى المنزل بدلا من شرائه من الخارج، لذلك نقدم لكم طريق عمل السجق على قد الايد، ولكن تحتاجين إلى كيلو لحمة مفرومة، وممبار ضانى هانك، وكيلو بصل، وربع كيلو دهن، وكوب فول صويا منقوع مصفى، ونصف كوب ماء، ولون طعام أحمر، وقرفة ناعمة، وزنجبيل بودرة، وملح.تتمثل طريقة التحضير السجق، فنفرم الدهن فى الكبة ثم يضاف البصل والفول الصويا ولون الطعام ويفرم الخليط، ثم تضاف اللحمة المفرومة والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود ويقلب الخليط فى الكبة، ويدهن القمع بالزيت ويوضع فى الممبار ويعقد نهايته ويمكن إضافة ماء إذا كان خليط اللحمة جافا، يتم بعد ذلك حشى الممبار بخليط اللحمة المفرومة ثم يسوى خليط اللحمة المفرومة داخل السجق، وتقسم وتعقد الأطراف أو تربط بخيط ثم يعلق فى مكان جاف جيد التهوية لمدة 3 أيام حتى يجف.