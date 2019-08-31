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فن

من على الشاطئ.. ليلى علوى توجه رسالة للجمهور فى رأس السنة الهجرية

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:33 م
ليلى علوى
ليلى علوى
القسم الميدانى
وجهت الفنانة ليلى علوى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" رسالة من القلب للجمهور فى رأس السنة الهجرية

وقالت ليلى علوى "كل عام هجري وأنتوا بخير وصحة وسعادة انتوا وكل حبايبكم، عام هجري سعيد".

وأرفقت ليلى علوى كلماتها بفيديو تظهر فيه على الشاطئ، معبرة عن تمنيها الخير والسلام للأمة الإسلامية.

متابعو ليلى علوى تفاعلوا مع كلماتها الجميلة متبادلين التهنئة، قائلين "كل عام وانتي اجمل فنانه احبج..كل عام وانتى طيبة يانجمة من السما..وانتى طيبة ياقمر..سنة حلوة عليكى يارب".

يذكر أن ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد بعنوان "التاريخ السرى لكوثر" الذى تقوم ببطولته مع زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

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