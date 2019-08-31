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فن

عرض toy story بالمصري على مسرح الهوسابير

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:38 م
توي ستوري
توي ستوري
آيه عاطف
يقدم فريق الهوسابير عرض مسرحي جديد بعنوان "toy story بالمصري"، وذلك على مسرح الهوسابير في الأزبكية، في مطلع سبتمبر المقبل.

وتدور أحداث العرض في إطار كوميدي حول صراع بين الخير والشر، مليء بالمفاجآت، سيغير مفهوم الانيميشن في العروض المسرحية، لأنه يهدف إلي غرس القيم والأخلاق الحسنة لدى الأطفال بجانب المرح والكوميديا.

ومن المقرر أن تستضيف خشبة الهوسابير بقياده مديرة المسرح أروي قدورة أبطال "toy story بالمصري" الذى يشارك فيه محمد أشرف بدور "لوتسو"، محمد ناصر بشخصية "باظ"، وعبدالله نبيل "وودي"، محمد وحيد يجسد "القرد، وأندي"، ومنى جبر "الأم" ويوسف محمد.

عبدالله "بطاطس"، أحمد عاطف "الديناصور"، إيمى حجازى "بططساية"، جيسي النجار "تركسي"، نور الشريف "باربي"، فتحي خضر" سلينكي"، عبدالرحمن محمد " شوكة"، ياسمين فرج " ديناصورة"، أحمد نعمان "البلهون"، أحمد خالد "كورة البعبع"، سمير عاطف" فتفت" ميلاد ناجي "مزهري" فايزة محمد "القردة"، أمجد شاوشي "خنزير"، هادي هاتف "كن"، أحمد حسين "البيبي"، إسلام أسامة، ومحمود جابري يجسدان شخصية "دحاح الكتب"، والطفل جورج عاطف "القائم بدور اندي.

العمل استعراضات عبدالصبور، منسق إعلامي زينب النجار، أزياء وديكور محمد سعد، مساعدا مخرج محمد أشرف وعبدالله وائل، ومخرج مساعد محمد وحيد، وإخراج عبدالله محمد عبدالله.

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