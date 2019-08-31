مصر تحارب الفساد.. إحالة عضو هيئة قضائية للجنايات لتحقيقه 25 مليون جنيه كسبا غير مشروع.. و5 متهمين للمحاكمة لسرقتهم 16 مليون جنيه من فندق النبيلة

عضو هيئة قضائية استغل وظيفته وحقق كسبًا غير مشروع

5 متهمين سرقوا خزينة أيكو النبيلة باستخدام مسدس صوت

تسعى مصر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتؤمن مصر بأن القضاء على الفساد هو أولى خطوات تحقيق النزاهة والشفافية، ونجحت الدولة المصرية فى مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره.في البداية، أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة "م. إ"، مستشار بإحدى الجهات القضائية العليا سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 25 مليون جنيه.وجاء في التحقيقات أن المتهم بصفته من الخاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة ۱۹۷۰ بشأن الكسب غير المشروع، رئيس دائرة سابق بإحدى الجهات القضائية وإبان فترة خدمته حصل لنفسه ولذويه وزوجته علی کسب غير مشروع، بقيمة 24377942 جنيها «عشرون مليونا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفا وتسعمائة واثنان وأربعون جنيها»، وجاءت كالآتي مبلغ ۱۵۱۲۰۰۰۰ جنيها (خمسة عشر مليونا ومائة وعشرون ألف جنيه) نتيجة ارتكابه سلوكا مخالفا لنصوص قانونية عقابية بأن ارتكب جرائم الاشتراك في الاستيلاء على الأموال العامة بمبلغ مقداره ۱5۱۲۰۰۰۰ جنيه (خمسة عشر مليونا ومائة وعشرون ألف جنيه) والتزوير في المحررات الرسمية والتقليد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية واستعماله فيما زور من أجله في القضية رقم ۱۱۳۱۲ لسنة ۲۰۱۲ جنايات قسم الأزبكية، وذلك بأن اتفق مع رئيس مجلس إدارة الحسبة الاجتماعية لمستشاري محاكم إحدى الجهات القضائية- متوفى إلى رحمة الله - وآخر على تقديم عرض لشراء قطعة أرض مساحتها 90 فدانا بناحية الكيلو ۲۱ يمين طريق القطامية - العين السخنة بمبلغ 60000000 جنيه رغم علمه بعدم الأحقية في التصرف بالبيع في تلك الأرض، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ ۱۰۱۲۰۰۰۰ جنيه والمملوكة الجمعية سالفة الذكر، ونتج عن ذلك كسب غير مشروع على النحو الموضح بالأوراق.كما استولى على مبلغ ۹۲۵۷۹۲ جنيها (تسعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة واثنون وأربعون جنيها) مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته وذويه بأن حصل لنفسه ولزوجته على كسب غير مشروع مقداره 9275942 جنيها (تسعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون جنيها) مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة.وكان ذلك ناتجا عن استغلاله وظيفته سالفة البيان، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروت ذویه بشكل لا يتناسب مع مواردهما وعجزا عن إنجازات مصدر مشروع لها.من ناحية أخرى، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 5 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بسرقة 16 مليون جنيه من فندق النبيلة.وجاء بالتحقيقات أن المتهمين سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا وقدرا وقيمة بالأوراق المملوكة لمؤسسة "ايكو"، أحد ملحقات فندق النبيلة، بأن دلفوا غرفة الماليات عن طريق الكسر وإحداث ثقوب بالخزينة المودعة بداخلها، بطريق الإكراه.وأكد الشاهد الأول أن المتهم الثاني قام حال حمله سلاحا ظاهرا - طبنجة صوت - وقام بتهديده بمساعدة المتهم الثالث وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المبالغ المالية والمنقولات.كما أقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة وأنه استغل وظيفته -كموظف حاسب آلى بالملهى الليلي - ایکو - في التواجد بمحل الواقعة، وأنه على علم بكون يوم حدوث الواقعة إجازة رسمية ووجود مبالغ مالية بخزينة غرفة الماليات، وقام بإمداد المتهم الثاني بالسلاح الناري المضبوط والثالث بالأدوات واشتراكه في إحداث تلفيات بالخزينة وسرقة ما بداخلها.وأقر المتهم الثاني بارتكاب الواقعة وأن دوره تهديد الشاهد الأول بواسطة السلاح - طبنجة صوت - ثم وتقييده واحتجازه - بدورة المياه - وذلك بمساعد المتهم الثالث احتجزوا في إحدى الغرف بالملهى، وقام المتهمان الثالث والرابع بكسر أعلى غرفة الكماليات وتمكنوا من إتلاف الخزينة وسرقت الأموال وسرقوا وحدة تخزين الكاميرا.