نسلهان اتاغول ترفض الكشف عن أجرها

تعاقدت النجمة التركية نسليهان اتاغول على بطولة مسلسل ابنة السفير للعودة من خلاله إلى الدراما بعد غياب طويل ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأيام القادمة.



ولكن موقع "gecce التركي" أكد أن نسليهان تفرض حالة من السرية على تفاصيل العمل ولكن انتابتها حالة من الغضب بسبب سؤال الصحفيين حول أجرها ورفضت الإجابة عليه مؤكدة أنه أمر لا يخص أحد .



وكانت اتاغول عقدت جلسات عمل مع بطله إنجين اكيوريك للوقوف علي تفاصيل العمل والاستعداد لعدد من المشاهد الهامة.



وخصصت الشركة المنتج للعمل ميزانية صخمة لخروج العمل بشكل لائق بالنجاح الذي حققه اكيوريك في الفترة الأخيرة.

