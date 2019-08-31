ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسلهان اتاغول ترفض الكشف عن أجرها

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:54 م
صدى البلد
نورا نبيل
تعاقدت النجمة التركية نسليهان اتاغول على بطولة مسلسل ابنة السفير للعودة من خلاله إلى الدراما بعد غياب طويل ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأيام القادمة.

ولكن موقع "gecce التركي" أكد أن نسليهان تفرض حالة من السرية على تفاصيل العمل ولكن انتابتها حالة من الغضب بسبب سؤال الصحفيين حول أجرها ورفضت الإجابة عليه مؤكدة أنه أمر لا يخص أحد .

وكانت اتاغول عقدت جلسات عمل مع بطله إنجين اكيوريك للوقوف علي تفاصيل العمل والاستعداد لعدد من المشاهد الهامة.

وخصصت الشركة المنتج للعمل ميزانية صخمة لخروج العمل بشكل لائق بالنجاح الذي حققه اكيوريك في الفترة الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنة السفير الاسم النهائي لمسلسل أنجين أكيورك الجديد

نسليهان اتاغول بطلة «ابنة السفير» بجانب أنجين أكيوريك

بطلة حب أعمى.. معلومات لا تعرفها عن التركية نسليهان اتاغول في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

اسراء غريب ..صراخها فطرالقلوب.. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة الفتاة الفلسطينية؟.. صور

بفستان أنيق.. أحلام تخطف الأنظار فى فرنسا.. صور

بـ هوت شورت وخلخال.. منة فضالى تظهر بـ إطلالة مثيرة فى فرنسا

أناقة واحتشام.. 20 صورة تكشف إطلالات الملكة رانيا في عيد ميلادها

يصل لـ 85 % من الأجر.. تعرف على حالات خفض سن المعاش بـ قانون المعاشات الجديد

مش هتصدق.. سعر خيالى لفستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

جامب سوت مكشوف الصدر.. نجوى كرم بإطلالة مثيرة.. والجمهور: شو هالجمال

تجمع بين الحشمة والأناقة.. نوال الكويتية ملهمة الموضة للسيدات العرب