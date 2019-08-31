محافظ الدقهلية: رفع 785 طن قمامة في المنصورة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن استمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخالفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء حيث تم رفع 785 طن قمامة وإزالة اخشاب سقفين مخالفين بنطاق حي شرق وغرب المنصورة خلال يومين.



يأتي ذلك في إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل في نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها وخاصة فيما يخص أعمال النظافة.



وفي حي غرب المنصورة قال المحاسب أحمد عبد السميع إنه في إطار تعليمات محافظ الدقهلية بتكثيف النشاط اليومي وتم فك سقف بدون ترخيص بشارع البحراوى خلف الامن المركزى، كما تم توريد 405 طن قمامة ، إلى جانب رفع المخلفات الناتجة عن عملية القص وغسيل رصيف وبردورات الجزيرة الوسطى بمحيط محطة الصرف الصحي بشارع عبد السلام عارف ،وكنس ورفع الأتربة من على جانبى الطريق خلف منطقة الأمن المركزي ،وشارع الترعة،شارع مستشفى الصدر،شارع أحمد ماهر وشارع سامية الجمل ومحيط منطقة الجلاء.



وفي حي شرق المنصورة أكد المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس الحي أنه تم مصادرة اخشاب سقف مخالف بشارع بن طولون متفرع من شارع الجيش لصدور ايقاف اعمال ،كما قام بمتابعة أعمال حفر بنهاية شارع الدراسات لعملية ربط تابعة لشركة التليفونات وتم التنبية على القائمين بأعمال الحفر بإعادة الشئ لأصله ،كما تم توريد 380طن قمامة في حملة النظافة اليومية بنطاق الحي وبشوارع قناة السويس وسعد زغلول والامام محمد عبده وجديله وعبد المنعم رياض وتوريل القديمة والجديدة ومنطقة الرشاح ،وشارع الجمهورية وبنك مصر ومدينة السلام،وعزبة عقل.