اخبار الحوادث.. استشهاد أمين شرطة طعنا بالزمالك.. وكشف غموض العثور على جثة سائق ببلبيس

نشر قسم الحوادث بـ «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، عددا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
حبس حلاق 15 يوما لقتله صديقه إثر معاكسة شقيقته بالمنوفية
في اخبار الحوادث أن نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية أمرت بحبس حلاق 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب قيامه بقتل عاطل لمغازلة شقيقته.. للمزيد أضغط هنا
حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن النيابة العامة أمرت بحبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.. للمزيد أضغط هنا
استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه استشهد، منذ قليل، أمين شرطة طعنه شخص مجهول أثناء خدمته بمنطقة الزمالك، وتبين أن المتهم مهتز نفسيا وحاول الهرب إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه واصطحابه لقسم قصر النيل وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.. للمزيد أضغط هنا
ضبط حداد أنشأ صفحة على فيس بوك لبيع وشراء الآثار
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالترويج لبيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بـ اهم الحوادث.. للمزيد أضغط هنا
لحظة ضبط مهتز نفسي طعن أمين شرطة بالزمالك.. فيديو وصور
وفي اخبار الحوادث أنه طعن شخص مجهول أمين شرطة أثناء خدمته بمنطقة الزمالك، تبين أن المتهم مهتز نفسيا وحاول الهرب، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه واصطحابه لقسم قصر النيل وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.. للمزيد أضغط هنا
استوليا على 40 مليون جنيه.. تجديد حبس زوجة مستريح السويس 15 يوما
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه قررت محكمة استئناف السويس تجديد حبس "ع . أ" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بمشاركة زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين بالمحافظة تحت مزاعم توظيف الأموال.. للمزيد أضغط هنا
زوج ربة المنزل المنتحرة بمايو: منعتها من الخروج لشكي فى سلوكها فولعت فى نفسها
وفي اخبار الحوادث أنه أمرت نيابة 15 مايو الجزئية، بتشريح جثة ربة منزل، أشعلت النيران فى نفسها داخل شقتها بعدما منعها زوجها من الخروج، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.. للمزيد أضغط هنا
الشذوذ الجنسي الدافع.. كشف غموض العثور على جثة سائق مقتولا داخل منزله ببلبيس
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من كشف ملابسات العثور على جثة سائق داخل مسكنه بعزبة الشيخ سعد التابعة لدائرة مركز بلبيس، حيث تبين قيام شاب يعمل ترزي بقتل المجني عليه لرغبته في ممارسة الشذوذ الجنسي مع المتهم وتم إخطار النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.. للمزيد أضغط هنا
بسبب الخلاف على قيمة الأجرة.. عاطل يمزق جسد سائق توك توك بالخانكة
مزق عاطل جسد سائق توك توك مستخدما سلاح أبيض "كتر" في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على قيمة الأجرة تم نقل المصاب الى المستشفى وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد أضغط هنا
النيابة الإدارية تحيل الأخصائي المتحرش لمحاكمة عاجلة
وفي اخبار الحوادث أن النيابة الإدارية أمرت بإحالة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، وذلك لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى.. للمزيد أضغط هنا
إحالة عضو هيئة قضائية للجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 25 مليون جنيه
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن جهاز الكسب غير المشروع أمر بإحالة م. إ. ال مستشار بأحد الجهات القضائية العليا سابقا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع 25 مليون جنيه.. للمزيد أضغط هنا
حبس حلاق 15 يوما لقتله صديقه إثر معاكسة شقيقته بالمنوفية
في اخبار الحوادث أن نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية أمرت بحبس حلاق 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب قيامه بقتل عاطل لمغازلة شقيقته.. للمزيد أضغط هنا
حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن النيابة العامة أمرت بحبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.. للمزيد أضغط هنا
استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه استشهد، منذ قليل، أمين شرطة طعنه شخص مجهول أثناء خدمته بمنطقة الزمالك، وتبين أن المتهم مهتز نفسيا وحاول الهرب إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه واصطحابه لقسم قصر النيل وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.. للمزيد أضغط هنا
ضبط حداد أنشأ صفحة على فيس بوك لبيع وشراء الآثار
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالترويج لبيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بـ اهم الحوادث.. للمزيد أضغط هنا
لحظة ضبط مهتز نفسي طعن أمين شرطة بالزمالك.. فيديو وصور
وفي اخبار الحوادث أنه طعن شخص مجهول أمين شرطة أثناء خدمته بمنطقة الزمالك، تبين أن المتهم مهتز نفسيا وحاول الهرب، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه واصطحابه لقسم قصر النيل وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.. للمزيد أضغط هنا
استوليا على 40 مليون جنيه.. تجديد حبس زوجة مستريح السويس 15 يوما
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه قررت محكمة استئناف السويس تجديد حبس "ع . أ" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بمشاركة زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين بالمحافظة تحت مزاعم توظيف الأموال.. للمزيد أضغط هنا
زوج ربة المنزل المنتحرة بمايو: منعتها من الخروج لشكي فى سلوكها فولعت فى نفسها
وفي اخبار الحوادث أنه أمرت نيابة 15 مايو الجزئية، بتشريح جثة ربة منزل، أشعلت النيران فى نفسها داخل شقتها بعدما منعها زوجها من الخروج، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.. للمزيد أضغط هنا
الشذوذ الجنسي الدافع.. كشف غموض العثور على جثة سائق مقتولا داخل منزله ببلبيس
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من كشف ملابسات العثور على جثة سائق داخل مسكنه بعزبة الشيخ سعد التابعة لدائرة مركز بلبيس، حيث تبين قيام شاب يعمل ترزي بقتل المجني عليه لرغبته في ممارسة الشذوذ الجنسي مع المتهم وتم إخطار النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.. للمزيد أضغط هنا
بسبب الخلاف على قيمة الأجرة.. عاطل يمزق جسد سائق توك توك بالخانكة
مزق عاطل جسد سائق توك توك مستخدما سلاح أبيض "كتر" في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على قيمة الأجرة تم نقل المصاب الى المستشفى وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد أضغط هنا
النيابة الإدارية تحيل الأخصائي المتحرش لمحاكمة عاجلة
وفي اخبار الحوادث أن النيابة الإدارية أمرت بإحالة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، وذلك لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى.. للمزيد أضغط هنا
إحالة عضو هيئة قضائية للجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 25 مليون جنيه
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن جهاز الكسب غير المشروع أمر بإحالة م. إ. ال مستشار بأحد الجهات القضائية العليا سابقا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع 25 مليون جنيه.. للمزيد أضغط هنا