ما علاقة رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد بـ تريزيجيه؟

نجح الأهلي في التعاقد مع السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق، خلفا للأورجوياني مارتن لاسارتي، الذي رحل عن تدريب الأحمر، بعد بطولة بطولة كأس مصر من دور الـ 16.



وسبق للسويسري رينيه فايلر تدريب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، في فريق أندرلخت البلجيكي، لكن الجناح المصري لم يستمر تحت قيادته طويلا، بسبب جلوسه الدائم على دكة البدلاء.



لم يستمر تريزيجيه مع أندرلخت كثيرا، بسبب تهميش فايلر له، لينتقل في صيف 2016 إلى موسكرون البلجيكي، ليتوهج النجم المصري مع فريقه الجديد، وينتقل بعدها إلى قاسم باشا، الذي كان سببا في انتقاله للبرييمرليج أقوى دوري في العالم.



وكان فايلر حقق نجاحا كبيرا مع فريق أندرلخت، حيث حقق كأس السوبر البلجبكي موسم 2017، ووصل بالفريق إلى دور الـ 8 بالدروي الأوروبي، وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري البلجيكي.