الدوري الانجليزي .. برناندو سيلفا يضيف الهدف الرابع للسيتي في شباك برايتون.. فيديو

أضاف البرتغالي برناندو سيلفا الهدف الرابع لفريقه مانشستر سيتي في شباك برايتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



وسجل سيلفا الهدف في الدقيقة 79، بعد دقيقة واحدة من نزوله أرض الملعب كبديل لديفيد سيلفا، ليزيد من تقدم السيتيزن، وتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء.



يذكر أن البلجيكي كيفن دي بروين قد أحرز الهدف الأول لفريقه ، بينما أضاف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدفين الثاني والثالث للسيتي