500 طالب دور ثاني يسجلون رغباتهم بمعامل جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس أنه قد استمر استقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني ، بمعامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس.



وقالت جامعة عين شمس في بيان رسمي لها أن٥٠٠ طالب وطالبة سجلوا رغباتهم من خلال ١٤ معمل حاسب آلي على مدار اليوم الأول.



وأضافت جامعة عين شمس أنه من المقرر أن يستمر الطلاب فى تسجيل رغباتهم حتى الأربعاء الموافق ٤ من سبتمبر المقبل.



يذكر أن جامعة عين شمس قد خصصت ١٤ معمل حاسب آلي مزود بقاعات للاستراحة وشاشات عرض لتقديم الإرشادات الواجب إتباعها فى إجراء عملية التنسيق وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة و برئاسة وإشراف ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .