ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدأ مشواره صدفة.. شاهد | لمسات رينيه فايلر مع الأندية الأوروبية قبل تولي مهمة الاهلى

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:13 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمر سلامة
أعلن الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر فيس بوك تعيين السويسرى رينيه فايلر مدربا جديدا للنادى الاهلى خلفا للأورجويانى مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر من دور الستة عشر بالخسارة من بيراميدز يونيو الماضى 2019.

ننشر السيرة الذاتية لـ رينيه فايلر

- يبلغ من العمر 45 عاما تولى تدريب 8 أندية

-يفضل اللعب بطريقة 4-2-31 المفضلة للقلعة الحمراء.

-كان فايلر يلعب كمدافع ولم يلعب خارج سويسرا أبدا.

- بالصدفة بدأ رينيه فايلر مشواره التدريبي في 2005 كمدرب مؤقت لفريق لفريق سانت جالين السويسري وقادهم في ثلاث مباريات خسر واحدة وتعادل مثلها وفاز اخري .

-درب فريق سانت جالين السويسري تحت 21 قاد الفريق في 23 مباراة فاز في 12 وخسر 8 وتعادل في 3.

- ترك الناشئين وبدأ العمل في الدرجة الثانية مع فريق شافهاوزن وقادهم في 55 مباراة فاز 18 مرة وخسر في 24 لقاء وتعادل 13 مباراة .

- التجربة الثانية كانت مع فريق اراو بين عام 2011-2014 ونجح في الصعود عام 2013 إلى الدوري الممتاز .

-ترك فايلر سويسرا واتجه إلى ألمانيا ودرب عدة فرق في القسم الثاني ولم يحقق اي انجاز يذكر .

-وجد فايلر ضالته في بلجيكا وحقق لقب بطولة الدوري والسوبر مع فريق اندرلخت .

-عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

رينيه فايلر يحسم خلافته لـ لاسارتى فى الأهلى: أراكم قريبا فى المؤتمر الصحفى

الأهلى يعلن تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لـ لاسارتى.. رسميا

مدرب الأهلي الجديد.. 10 معلومات عن رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر

من هو رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد؟

بعد الهجوم على مدرب الأهلى الجديد.. مغردون: مش هنحكم على فايلر غير فى الملعب

ترشيحاتنا

الأهلى يعلن تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لـ لاسارتى.. رسميا

مفاجأة .. الزمالك رفض التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد

استشهاد أمين شرطة طعنه مهتز نفسيا بالزمالك.. فيديو وصور

تعرف على أول الراحلين عن الأهلي بعد تولي رينيه فايلر تدريب الفريق

لحين ظهور الزوج المناسب.. قصة ريم مهنا أول فتاة تجمد بويضاتها في مصر

بعد الاعتراض على مدرب الأهلى.. مصدر : رينيه فايلر الخيار الأمثل للمارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان ارتباطهما.. تعرف على ماجد الشرقاوي خطيب الفنانة ولاء الشريف

رنا سماحة تكشف عن كواليس أميرة الحب .. صور

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره