الدورى الانجليزى.. ماني يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك بيرنلي.. فيديو

أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول، في شباك مضيفه نادي بيرنلي ، في المباراة التي تجمع الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وأحرز ماني الهدف في الدقيقة 37 ، بعدما مرر روبيرتو فيرمينو الكرة ، لينفرد ببوبي حارس مرمى بيرنلي ، ويضعها على يساره ، مضاعفًا النتيجة لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.
يذكر أن ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للريدز قد أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.
وأحرز ماني الهدف في الدقيقة 37 ، بعدما مرر روبيرتو فيرمينو الكرة ، لينفرد ببوبي حارس مرمى بيرنلي ، ويضعها على يساره ، مضاعفًا النتيجة لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.
يذكر أن ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للريدز قد أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.