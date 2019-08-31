الدورى الانجليزى.. ماني يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك بيرنلي.. فيديو

أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول، في شباك مضيفه نادي بيرنلي ، في المباراة التي تجمع الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



وأحرز ماني الهدف في الدقيقة 37 ، بعدما مرر روبيرتو فيرمينو الكرة ، لينفرد ببوبي حارس مرمى بيرنلي ، ويضعها على يساره ، مضاعفًا النتيجة لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.



يذكر أن ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للريدز قد أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.