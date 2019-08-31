في 4 خطوات .. طريقة تخزين الزيتون المخلل

تبدأ الكثير من ربات البيوت تخزين الزيتون الأخضر الذي انتشر في الأسواق خلال الأيام الماضية، وهو سهل التخزين في المنزل بخطوات سهلة وسريعة لإضافته لمائدة الطعام، ولا يحتاج وقتا طويلا لتخزينه حتى ينضج بل يحتاج أقل من أسبوع وحفظه بطريقة سلمية.



إليك طريقة تخزين الزيتون في المنزل بدلا من شرائه جاهزا ..



مكونات الزيتون المخزن :



٣ كيلو زيتون أخضر ( حسب الكمية التي ترغبين في تخزينها )

نصف كيلو جزر

كيلو ليمون

ربع كيلو فلفل أخضر أو أحمر حار ( حسب الرغبة )

كيس ملح خشن

كوب زيت زيتون



طريقة تخزين الزيتون المخلل :



١_ اغسلي الزيتون جيدا وقومي بشقه من المنتصف بالسكين لإحداث فراغات به.

٢_ ابشري الجزر بالمبشرة وجهزيه في وعاء.

٣_ جهزي برطمان التخزين وضعي كمية من الجزر المبشور في القاع ثم ضيفي الزيتون وضيفي عليه قرون الفلفل الحار ثم اسكبي عصير الليمون و زيت الزيتون والملح الخشن وحركي البرطمان جيدا حتى تمتزج مكوناته.

٤_ ضعي طبقة من الجزر المبشور على سطح الزيتون ثم ضعي كيس بلاستيكي على السطح وأغلقيه بالغطاء جيدا واتركيه لمدة أسبوع حتى ينضج ويصبح جاهزا للأكل .