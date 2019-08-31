ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليون يهدر فرصة الصعود لصدارة الدوري الفرنسي

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:21 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اهدر فريق ليون فرصة الصعود لصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم واكتفى بالتعادل مع ضيفه بوردو 1 /1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة.

تقدم ليون بهدف عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 31 ولكن الفريق تعرض لصدمة قوية في الدقيقة 62 لطرد تياجو مينديز.

استغل بوردو النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ورد بهدف التعادل في الدقيقة 67 بواسطة جيمي برياند.

ورفع ليون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان ورين.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

استعدادا لكانو سبورت.. تعرف على موعد وصول رينيه فايلر مدرب الاهلي الجديد

مي سليم بإطلالة مكشوفة البطن .. والجمهور: اختيار سيئ جدا

محمود الخطيب يشيد بإخلاص محمد يوسف وتفانيه في خدمة الأهلي

الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يساهم في فوز ليفربول على بيرنلي ويقتنص الصدارة

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

احمد موسى: برنامجي مدته ساعة ونصف من الغد وصدى البلد تحترم قرارات الأعلى للإعلام .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جبل الشام.. اللبنانية تانيا قسيس تتألق في القلعة .. صور

مي سليم بإطلالة مكشوفة البطن .. والجمهور: اختيار سيئ جدا

بعد خطوبتها لـ ماجد الشرقاوى.. شاهد.. أجمل إطلالات الفنانة ولاء الشريف