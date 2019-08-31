ليون يهدر فرصة الصعود لصدارة الدوري الفرنسي

اهدر فريق ليون فرصة الصعود لصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم واكتفى بالتعادل مع ضيفه بوردو 1 /1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة.



تقدم ليون بهدف عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 31 ولكن الفريق تعرض لصدمة قوية في الدقيقة 62 لطرد تياجو مينديز.



استغل بوردو النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ورد بهدف التعادل في الدقيقة 67 بواسطة جيمي برياند.



ورفع ليون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان ورين.



