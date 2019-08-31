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الولايات المتحدة ترصد تحركات قمر صناعي عسكري روسي

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:20 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت القيادة الأمريكية الشمالية للدفاع الجوي الفضائي (نوراد) اليوم /السبت/ إنها رصدت منذ بداية العام الجاري العديد من مناورات مركبة الفضاء العسكرية الروسية /كوسموس-2521/ والتي يطلق عليها بشكل غير رسمي القمر الصناعي "المُفتش".

وأوضحت القيادة - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن القمر الصناعي كان في مدار الأرض مع المعلمات من 280 كيلومترا لكل 285 كيلومترا وفي أوائل فبراير بدأ مداره في الانخفاض تدريجيًا وبحلول الـ 10 من أبريل كان الحد الأدنى لارتفاعه 227 كيلومترا ثم ارتفع القمر الصناعي مرة أخرى ومع بداية الصيف بلغ مداره 247 كيلومترا على مساحة 282 كيلومترا.

وقالت (نوراد) إن مسار رحلة كوسموس-2521 حول الأرض تتحرك بحيث يحلق خلال النهار فوق أنحاء مختلفة من أمريكا الشمالية أكثر من 10 مرات.

والقمر الصناعي كوسموس - الذي أطلق في 23 يونيو 2017 من المحطة الفضائية /بليستسك/ - قادر على القيام بمناورات مدارية بمئات الكيلومترات. وبدأ القمر في إجراء مناورات بشكل منتظم في الفضاء بداية من أكتوبر 2017.

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