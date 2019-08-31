ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي .. رونالدو يقود هجوم يوفنتوس و إنسيني قائدا لـ نابولي

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:29 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن كل من ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس و كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عن تشكيل فريقيهما في الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويلعب يوفنتوس بتشكيل مكون من :

جيتش تشيزني.
ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – ماتيا دي تشيليو و أليكس ساندرو.
ميرالم بيانيتش – سامي خضيرة و بليز ماتويدي.
دوجلاس كوستا – كريستيانو رونالدو و جونزالو هيجوايين.

أما نابولي فيدخل اللقاء بالتشكيل الاتي :

ميريت.

دي لورينزو – كوستاس مانولاس – كاليدو كوليبالي و فوزي غولام.

آلان – بيوتر زيلينسيكي – خوسيه كاييخو و فابيان رويز.

لورينزو إنسيني و دريس ميرتينس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكأس الدولية للأبطال.. تشكيل يوفنتوس وإنتر ميلان الرسمي

قمة مباريات اليوم السبت.. التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ونابولي فى الدوري الايطالي

كريستيانو رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لموقعة نابولي بالدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

سائح يسيقظ على مشهد مرعب عبر نافذته .. شاهد ماذا حدث .. فيديو

مفاجأة .. الزمالك رفض التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد

اخبار الحوادث.. استشهاد أمين شرطة طعنا بالزمالك.. وكشف غموض العثور على جثة سائق ببلبيس

بعد تعيين رينيه فايلر مدربا للأهلي.. محسن صالح: مانويل جوزيه ميتعوضش

جبل الشام.. اللبنانية تانيا قسيس تتألق في القلعة .. صور

استعدادا لكانو سبورت.. تعرف على موعد وصول رينيه فايلر مدرب الاهلي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جبل الشام.. اللبنانية تانيا قسيس تتألق في القلعة .. صور

مي سليم بإطلالة مكشوفة البطن .. والجمهور: اختيار سيئ جدا

بعد خطوبتها لـ ماجد الشرقاوى.. شاهد.. أجمل إطلالات الفنانة ولاء الشريف