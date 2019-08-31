التشكيل الرسمي .. رونالدو يقود هجوم يوفنتوس و إنسيني قائدا لـ نابولي

أعلن كل من ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس و كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عن تشكيل فريقيهما في الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
ويلعب يوفنتوس بتشكيل مكون من :
جيتش تشيزني.
ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – ماتيا دي تشيليو و أليكس ساندرو.
ميرالم بيانيتش – سامي خضيرة و بليز ماتويدي.
دوجلاس كوستا – كريستيانو رونالدو و جونزالو هيجوايين.
أما نابولي فيدخل اللقاء بالتشكيل الاتي :
ميريت.
دي لورينزو – كوستاس مانولاس – كاليدو كوليبالي و فوزي غولام.
آلان – بيوتر زيلينسيكي – خوسيه كاييخو و فابيان رويز.
لورينزو إنسيني و دريس ميرتينس.
ويلعب يوفنتوس بتشكيل مكون من :
جيتش تشيزني.
ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – ماتيا دي تشيليو و أليكس ساندرو.
ميرالم بيانيتش – سامي خضيرة و بليز ماتويدي.
دوجلاس كوستا – كريستيانو رونالدو و جونزالو هيجوايين.
أما نابولي فيدخل اللقاء بالتشكيل الاتي :
ميريت.
دي لورينزو – كوستاس مانولاس – كاليدو كوليبالي و فوزي غولام.
آلان – بيوتر زيلينسيكي – خوسيه كاييخو و فابيان رويز.
لورينزو إنسيني و دريس ميرتينس.