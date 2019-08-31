التشكيل الرسمي .. رونالدو يقود هجوم يوفنتوس و إنسيني قائدا لـ نابولي

أعلن كل من ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس و كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عن تشكيل فريقيهما في الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".



ويلعب يوفنتوس بتشكيل مكون من :



جيتش تشيزني.

ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – ماتيا دي تشيليو و أليكس ساندرو.

ميرالم بيانيتش – سامي خضيرة و بليز ماتويدي.

دوجلاس كوستا – كريستيانو رونالدو و جونزالو هيجوايين.



أما نابولي فيدخل اللقاء بالتشكيل الاتي :



ميريت.



دي لورينزو – كوستاس مانولاس – كاليدو كوليبالي و فوزي غولام.



آلان – بيوتر زيلينسيكي – خوسيه كاييخو و فابيان رويز.



لورينزو إنسيني و دريس ميرتينس.