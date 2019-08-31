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رياضة

نتيجة مباراة برشلونة واوساسونا Osasuna vs barcelona .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:54 م
مباراة برشلونة واوساسونا
مباراة برشلونة واوساسونا Osasuna vs barcelona
فشل فريق برشلونة في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التعادل مع مضيفه أوساسونا في رحلة الدفاع عن لقبة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "السادار". 

برشلونة تلقى الهدف الأول Osasuna vs barcelona 

سجل روبيرتو توريس الهدف الأول لفريق أوساسونا في شباك برشلونة بالمباراة التي تجمع الفريقين اليوم.

قبل أن يعود الشاب الصغير أنسو فاتي صاحب الـ 16 عاما من تسجيل هدف التعادل مع برشلونة في مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 51 .

 

برشلونة يرفض التعادل Osasuna vs barcelona :

رفقاء ميسي المُصاب رفضوا التعادل وقلبوا الطاولة عبر أوثر الذي توغل داخل منطقة الجزاء مسددًا الكرة على يسار الحارس مضيفًا ثاني الأهداف لفريقه.

أصحاب الأرض استغلوا الدعم الجماهيري وسجلوا هدف التعادل في برشلونة في الدقيقة عبر المتألق توريس من علامة جزاء ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة .

ترتيب برشلونة في الدوري Osasuna vs barcelona :

بهذة النتيجة أصبح رصيد برشلونة 4 نقاط في المركز الخامس من تعادل وفوز ، بينما أصبح رصيد اوساسونا 5 نقاط في المركز الرابع .

وشهد التشكيل الأساسي لـ برشلونة تواجد كل من رافينيا، أنطوان جريزمان وكارليس بيريز في الخط الهجومي للمباراة الثانية على التوالي.

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