نتيجة مباراة برشلونة واوساسونا Osasuna vs barcelona .. فيديو

فشل فريق برشلونة في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التعادل مع مضيفه أوساسونا في رحلة الدفاع عن لقبة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "السادار".





برشلونة تلقى الهدف الأول Osasuna vs barcelona



سجل روبيرتو توريس الهدف الأول لفريق أوساسونا في شباك برشلونة بالمباراة التي تجمع الفريقين اليوم.

قبل أن يعود الشاب الصغير أنسو فاتي صاحب الـ 16 عاما من تسجيل هدف التعادل مع برشلونة في مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 51 .



برشلونة يرفض التعادل Osasuna vs barcelona :



رفقاء ميسي المُصاب رفضوا التعادل وقلبوا الطاولة عبر أوثر الذي توغل داخل منطقة الجزاء مسددًا الكرة على يسار الحارس مضيفًا ثاني الأهداف لفريقه.

أصحاب الأرض استغلوا الدعم الجماهيري وسجلوا هدف التعادل في برشلونة في الدقيقة عبر المتألق توريس من علامة جزاء ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة .

ترتيب برشلونة في الدوري Osasuna vs barcelona :