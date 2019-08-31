ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: السوريون عملوا الواجب مع أردوغان .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:05 م
أردوغان
أردوغان
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب السوري خرج في مظاهرات في سوريا للهجوم على الديكتاتور أردوغان، مضيفا "عملوا معاه الواجب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعب السوري قام بإحراق صور اردوغان في المظاهرة وقاموا بدهسها بالأحذية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ما فعله السوريين رد على تدخلات أردوغان السافرة في سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية ومحاولة تحقيق مصالحه الشخصية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق أحمد موسى على مسيرة للشواذ في تركيا لدعم أردوغان.. فيديو

أحمد موسى: أردوغان بدأ في طرد آلاف السوريين من تركيا

برلماني تركي يحمل أردوغان مسئولية تهجير السوريين من بلدهم

ترشيحاتنا

ابشع جريمتي اغتصاب وقتل.. حدث يهتك عرض طفلة في زراعات سوهاج وحلاق يمارس الرذيلة مع عجوز بعد وفاتها

بتركن لوحدها.. سعر ومواصفات السيارة BMW 7 الجديدة في مصر

أول اختبار.. اتحاد الكرة يرضخ لمطالب الزمالك والاتحاد السكندري

ساديو ماني يشتبك مع كلوب عقب استبداله في لقاء ليفربول وبيرنلي .. فيديو

مدرب الاهلى الجديد.. جماهير النادى: اتصدمنا من الخبر ولا نتوقع نجاحه

شاهد.. ظهور نادر لـ خالد الصاوي مع شقيقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور

بعدسة ابنها.. جلسة تصوير جديدة لياسمين رئيس