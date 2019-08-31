أحمد موسى: السوريون عملوا الواجب مع أردوغان .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب السوري خرج في مظاهرات في سوريا للهجوم على الديكتاتور أردوغان، مضيفا "عملوا معاه الواجب".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعب السوري قام بإحراق صور اردوغان في المظاهرة وقاموا بدهسها بالأحذية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ما فعله السوريين رد على تدخلات أردوغان السافرة في سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية ومحاولة تحقيق مصالحه الشخصية".

