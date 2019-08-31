عمر عبد العزيز ينسحب من لجنة الاوسكار لهذا السبب

قرر المخرج عمر عبد العزيز الانسحاب من لجنة ترشيح الفيلم المصرى للاوسكار لافضل فيلم اجنبى وذلك بعد الاعلان عن ادراج اسمه باللجنة.



وجاء قرار عمر عبد العزيز بالانسحاب بسبب مشاركة الفنان كريم عبد العزيز بفيلمه خلال هذه الفترة ولذلك فضل الانسحاب من اللجنة حتى يتوافر مبدأ الشفافية والموضوعية.



وكانت عقدت اللجنة اجتماعها الأول بالقاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة والتى تم تشكيلها من قبل نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة.



وتم الاتفاق على أن يتم تصفية الأفلام إلى قائمة قصيرة تضم خمسة أفلام ليتم التصويت عليها فى الاجتماع المقبل للجنة لاختيار الفيلم الذى سيتم إرساله إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية التى تمنح جوائز الأوسكار فى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.



وناقشت اللجنة اختيار الفيلم المشارك من بين الأفلام المصرية الروائية الطويلة التى تم عرضها تجاريا فى دور العرض المصرية بداية من شهر أكتوبر 2018، وقد بلغ عددها 30 فيلما.