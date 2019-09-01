بدء برنامج الإرشاد الأكاديمى للدراسات العليا بخدمة اجتماعية حلوان غدا

أعلن الدكتور زعلول عباس حسنين وكيل كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات العليا والبحوث، بجامعة حلوان، عن بدء برنامج الارشاد الاكاديمى للعام الجامعى 2019 لطلاب الدراسات العليا للمستوى الثالث فى برنامجى الماجستير و الدكتوراه يومى الاثنين و الثلاثاء الموافقان 2/3 سبتمبر 2019.



ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القبول للدراسات العليا للعام الجامعى 2019-2020 للطلاب غدا الاثنين أول شهر سبتمبر.



كانت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان أعلنت عن فتح باب القبول بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة "التمهيدية، الماجستير، الدكتوراة" بنظام الساعات المتعددة للعام الجامعي 2019.



وجاء ذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2018-2019 لجميع الكليات بجامعة حلوان، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2019.