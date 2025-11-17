لاعب الاهلي السابق عن تشكيل المنتخب : ماشوفتهوش في بلايستيشن

سخر احمد الشيخ لاعب الاهلي السابق من تشكيل منتخب مصر اليوم امام الرأس الأخضر

وكتب الشيخ من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :٠ ازاى محمد هانى و محمد حمدى اتنين مساكين يعنى ايه والله خطة مايشوفها حتى فى البلاى ستيشن3 منهم اتنين باكات2 نص ملعب و5 ماتفهمش مين فين.

وكان أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي للفراعنة استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات بطولة العين الدولية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر – أحمد فتوح خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – طاهر محمد طاهر

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات البطولة الودية التي يخوضها المنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

