خدمات مرورية.. ضايقك سايس وانت بتركن اتصل على الأرقام دي

خصصت الإدارة العامة للمرور، عدة أرقام تليفونية للمواطنين؛ للإبلاغ عن أي أعطال أو مشكلات مرورية تواجههم.



وجاء رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ للإبلاغ عن مضايقات السياس، وحوادث الطرق، والسيارات المعطلة، و٠١١٥٥٥٥٤٤٤٤ - ١٣٦ للإغاثة السريعة بالقاهرة، و٠١٢٠٥٣٤٤٤٤٤ للإغاثة السريعة بالجيزة، ورقم ١١٤ غرفة عمليات الجيزة للإغاثة.



وناشد مصدر أمني بالمرور، المواطنين، الإبلاغ عن أماكن ساحات الانتظار غير القانونية، والسيارات المخالفة، وأماكن الحوادث.



وأهاب المصدر، بالمواطنين، الالتزام بقواعد المرور، والعمل على التعاون بين المواطن والإدارات المختلفة المشكلة في رجل المرور والأوناش، حتى يتم وضع حل للقضايا المتعلقة بالمشاكل المرورية.