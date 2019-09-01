سوشيال ميديا.. فيديو وتعليق صادم عن عمرو دياب.. ظهور نادر لـ خالد الصاوي.. إطلالة جريئة لـ ريم البارودي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
محمد محمود عبدالعزيز ينشر فيديو لـ عمرو دياب ويصحبه بـ تعليق صادم.. شاهد
شاهد.. ظهور نادر لـ خالد الصاوي مع شقيقته
تامر هجرس وبناته وزوجته في أحدث ظهور .. شاهد
هيكسر الدنيا يانجم.. صلاح عبدالله ينشر بوستر مسلسله الجديد.. شاهد
شاهد.. جنش بصحبة ابنته يطمئن جمهور الزمالك فى أحدث ظهور
تعليق كهربا على تسجيل أول هدف له في الدوري البرتغالي
الهضبة هضبة بردو.. أمير كرارة يتغزل في عمرو دياب على طريقته الخاصة.. شاهد
شاهد .. ريم البارودي فى إطلالة جريئة بالساحل الشمالي
بـ اطلالة جذابة .. الجمهور يتغزل فى ريهام ايمن على انستجرام
محمد محمود عبدالعزيز ينشر فيديو لـ عمرو دياب ويصحبه بـ تعليق صادم.. شاهد
شاهد.. ظهور نادر لـ خالد الصاوي مع شقيقته
تامر هجرس وبناته وزوجته في أحدث ظهور .. شاهد
هيكسر الدنيا يانجم.. صلاح عبدالله ينشر بوستر مسلسله الجديد.. شاهد
شاهد.. جنش بصحبة ابنته يطمئن جمهور الزمالك فى أحدث ظهور
تعليق كهربا على تسجيل أول هدف له في الدوري البرتغالي
الهضبة هضبة بردو.. أمير كرارة يتغزل في عمرو دياب على طريقته الخاصة.. شاهد
شاهد .. ريم البارودي فى إطلالة جريئة بالساحل الشمالي
بـ اطلالة جذابة .. الجمهور يتغزل فى ريهام ايمن على انستجرام