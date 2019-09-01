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فن

مسلسل صينى .. حبيبتى فضائية يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:04 ص
حبيبتى فضائية
حبيبتى فضائية
أحمد البهى
نحج المسلسل الصينى "حبيبتى فضائية " فى الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر ، من خلال موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .

تمكنت الحلقة السادسة من العمل من تحقيق ما يزيد عن 75 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات، لتحتل المركز الـ 6 من أصل 50 مركزا تضمهم القائمة.

العمل تدور أحداثه فى إطار رومانسى خيالى حول قصة حب كوميدية تجمع بين فتاة فضائية ورئيس متعجرف وتبلغ عدد حلقاته 28 حلقة.

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