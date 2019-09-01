مسلسل صينى .. حبيبتى فضائية يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

نحج المسلسل الصينى "حبيبتى فضائية " فى الدخول إلى قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر ، من خلال موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .
تمكنت الحلقة السادسة من العمل من تحقيق ما يزيد عن 75 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات، لتحتل المركز الـ 6 من أصل 50 مركزا تضمهم القائمة.
العمل تدور أحداثه فى إطار رومانسى خيالى حول قصة حب كوميدية تجمع بين فتاة فضائية ورئيس متعجرف وتبلغ عدد حلقاته 28 حلقة.
تمكنت الحلقة السادسة من العمل من تحقيق ما يزيد عن 75 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات، لتحتل المركز الـ 6 من أصل 50 مركزا تضمهم القائمة.
العمل تدور أحداثه فى إطار رومانسى خيالى حول قصة حب كوميدية تجمع بين فتاة فضائية ورئيس متعجرف وتبلغ عدد حلقاته 28 حلقة.