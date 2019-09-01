تحرير 101 مخالفة في حملة مكبرة بالمنوفية.. صور

شنت مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية وتحت قيادة اللواء أسامة السعودي مساعد مدير الأمن لقطاع السادات ومنوف حملة مكبرة بدائرة مركز شرطة السادات ضمت الإدارات والأقسام النوعية (البحث الجنائى - المرور - الحماية المدنية - المسطحات المائية - المرافق - التموين - الآداب - المصنفات).



وأسفرت الحملة عن ضبط 36 مخالفة مرورية وضبط 12 هاربا مطلوب التنفيذ عليهم في أحكام قضائية، وتم تحرير 42 محضر تعديات، كما تم تنفيذ 11 حالة إزالة فورية للتعديات على الشارع تعطل حركة المرور.



فيما أكد اللواء أسامة السعودي مساعد مدير الأمن علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لملاحقة الخارجين عن القانون وفرض الانضباط بالشارع.