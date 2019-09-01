ضبط 2 طن دقيق مدعم وتحرير 138 مخالفة تموينية في المنيا

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت من ضبط 138 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.



وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين, أن الحملات ضبطت 135 مخالفة للمخابز البلدية, منها 47 مخالفة لنقص الوزن، و 24 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات, 3 مخالفات لمخابز متوقفة عن الإنتاج, 5 مخالفات لعدم وجود ميزان, مخالفتين لعدم وجود سجلات, و51 مخالفة لقضايا أخرى متنوعة, بالإضافة لضبط 3 مخالفات في مجال متابعة ومراقبة الأسواق تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات, عدم وجود شهادات صحية, وغش تجاري.



وذكر أنه تم ضبط طني دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمركز بني مزار وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد وكيل الوزارة أن الحملات التفتيشية يتم تنظيمها بصفه دوريه في جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.