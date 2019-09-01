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حوادث

بينهم سيدتان.. ضبط 3 تشكيلات عصابية لترويج الحشيش والهيروين في القليوبية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
أجهزة الأمن في القليوبية
أجهزة الأمن في القليوبية
إبراهيم الهواري
ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على 3 تشكيلات عصابية تخصصت في ترويج المخدرات في القناطر الخيرية وشبرا الخيمة بحوزتهم كميات مختلفة من الحشيش والهيروين احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث يفيد تمكن مباحث المخدرات من ضبط 3 عصابات لترويج الحشيش والهيروين.

وتمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط محمد ا م عاطل ومصطفى ف م عاطل وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن 800 جرام ومبلغ مالي 535 جنيها و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

وفي شبرا الخيمة تمكن ضباط مباحث قسم اول شبرا الخيمة من ضبط ايمان ع ا " وشهرتها " نورا " ربة منزل وفاطمة ع م وشهرتها " بطاطا " ربة منزل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 20 جرام و( 40 ) قرص مخدر وسيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش ومبلغ 160 جنيها و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط اسلام ش ر ومحمود ح س عاطلين وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن 70 جراما، ومبلغ مالي 150 جنيها وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما وتولت النيابة التحقيق.

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