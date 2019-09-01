بدبس الرمان.. طريقة تحضير أطعم سجق.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأحد، طريقة تحضير السجق بدبس الرمان.



وتضمنت مقادير تحضير الطاجن ما يلي:

ربع كيلو سجق

بصل أبيض

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2ملعقة كبيرة عصير ليمون

ربع كوب دبس رمان

ملح وفلفل



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة شاهد الفيديو...

