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توك شو

بدبس الرمان.. طريقة تحضير أطعم سجق.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:23 م
السجق بدبس الرمان
السجق بدبس الرمان
توك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأحد، طريقة تحضير السجق بدبس الرمان.

وتضمنت مقادير تحضير الطاجن ما يلي:
ربع كيلو سجق
بصل أبيض
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2ملعقة كبيرة عصير ليمون
ربع كوب دبس رمان
ملح وفلفل

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة التحضير خطوة بخطوة شاهد الفيديو...

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