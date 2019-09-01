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شاهد | مراسم مغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت في ختام زيارته

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
آيات أحمد
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات خاصة لمراسم مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت ،فى ختام زيارته التى استمرت لمدة يومين، وانطلقت القمة المصرية الكويتية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اليوم مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن أمير الكويت رحب بزيارة الرئيس، معربًا عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبًا، ومشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.

كما أكد الشيخ صباح الأحمد أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيدًا بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.

وأكد الشيخ صباح الأحمد تطلع الكويت لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي.

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