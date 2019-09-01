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مدبولي: تكليفات رئاسية بتطوير ميناء الإسكندرية بعد تكدس العمارات حوله

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد خلال زيارته اليوم الأحد، لعروس البحر المتوسط ميناء الإسكندرية، الذي يشهد 60% من تجارة مصر، مؤكدًا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ميناء الإسكندرية وحل المعوقات التي تواجهه خاصة بعد تكدس المباني السكنية حول الميناء. 

وهنّأ رئيس الوزراء جموع المصريين بالعام الهجري الجديد، مضيفا أن ميناء الإسكندرية رغم كبر مساحته إلا أن الأرصفة التي تستقبل الشاحنات العملاقة قليلة، موضحًا أن إنشاء رصيف 55 سيتيح استقبال الحاويات في الميناء وهناك تخطيط أيضا لإنشاء منطقة لوجيستية لتعظيم الموارد الخاصة بالميناء. 

وأشار مصطفى مدبولي فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية وميناءي الدخيلة والإسكندرية أن الجراج متعدد الطوابق الذي سيتم إنشاؤه بميناء الإسكندرية سيسع 3500 سيارة، مضيفا أنه تفقد خلال زيارته مشروع إزالة السفن الغارقة، حيث تمت إزالة سفينة منها ويتبقى سفينتين ستتم إزالتهما في أقل من شهر.

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