مدبولي: تكليفات رئاسية بتطوير ميناء الإسكندرية بعد تكدس العمارات حوله

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد خلال زيارته اليوم الأحد، لعروس البحر المتوسط ميناء الإسكندرية ، الذي يشهد 60% من تجارة مصر، مؤكدًا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ميناء الإسكندرية وحل المعوقات التي تواجهه خاصة بعد تكدس المباني السكنية حول الميناء.





وهنّأ رئيس الوزراء جموع المصريين بالعام الهجري الجديد، مضيفا أن ميناء الإسكندرية رغم كبر مساحته إلا أن الأرصفة التي تستقبل الشاحنات العملاقة قليلة، موضحًا أن إنشاء رصيف 55 سيتيح استقبال الحاويات في الميناء وهناك تخطيط أيضا لإنشاء منطقة لوجيستية لتعظيم الموارد الخاصة بالميناء.



