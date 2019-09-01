الصحف العالمية تسخر من تعاقد الأهلى مع رينيه فايلر.. شاهد

سخرت الصحف العالمية من تعاقد الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته بعد هزيمة الأهلى أمام بيراميدز فى دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.



وقالت صحيفة "Sporza" البلجيكية:" فايلر المطرود من لوزيرن السويسرى، يبدأ عمله الجديد مع الأهلي، المدرب السويسري يحصل على مهمة جديدة بعد تجربته الفاشلة الأخيرة مع لوزيرن.



وأوضحت صحيفة "Le Soir" البلجيكية أن رينيه فايلر يحصل على مهمة جديدة مع بطل مصر، حيث كان بلا عمل منذ فبراير الماضي.



وكانت حالة كبيرة من القلق فرضت نفسها على جماهير النادى الأهلى خلال الساعات الماضية فور إعلان النادي برئاسة محمود الخطيب عن مدرب الأهلي الجديد السويسرى رينيه فايلر، والذي سيتولى الإدارة الفنية للفريق الأول خلفا لمارتن لاسارتي، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، فماذا يثير مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر الرعب داخل قلوب جماهير القلعة الحمراء؟.. هذا ما سنجيب عليه في هذا التقرير.



وجاءت حالة القلق الكبيرة على جماهير النادى الأهلى خوفا من فشل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى فى تحقيق الآمال والطموحات التى يتم السعي إليها خلال الفترة المقبلة والتى يأتى على رأسها حصد لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا بالإضافة إلى حصد لقب الدورى الممتاز وكأس مصر والسوبر المصرى.



وتسببت السيرة الذاتية غير القوية الخاصة بالسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى ازدياد الغضب والخوف لدى جماهير النادى والتى عانت طوال الفترة الماضية من المدربين المتواضعين الذين لم ينجحوا فى وضع بصمة حقيقة مع الفريق وتحقيق اللقب الإفريقى والذى يعد الهدف الأهم لدى محبى النادى فى كل مكان نتيجة غيابها للعديد من السنوات عن آخر مرة تم التتويج بها فى عام 2013.





كان فايلر يلعب كمدافع ولم يلعب خارج سويسرا أبدا بالصدفة بدأ رينيه فايلر مشواره التدريبي في 2005 كمدرب مؤقت لفريق لفريق سانت جالين السويسري وقادهم في ثلاث مباريات وخسر واحدة وتعادل مثلها وفاز أخرى ودرب فريق سانت جالين السويسري تحت 21 قاد الفريق في 23 مباراة فاز في 12 وخسر 8 وتعادل في 3.



وترك الناشئين وبدأ العمل في الدرجة الثانية مع فريق شافهاوزن وقادهم في 55 مباراة فاز 18 مرة وخسر في 24 لقاء وتعادل 13 مباراة والتجربة الثانية كانت مع فريق اراو بين عام 2011-2014 ونجح في الصعود عام 2013 إلى الدوري الممتاز.



ترك فايلر سويسرا واتجه إلى ألمانيا ودرب عدة فرق في القسم الثاني ولم يحقق أي إنجاز يذكر ووجد فايلر ضالته في بلجيكا وحقق لقب بطولة الدوري والسوبر مع فريق اندرلخت.



عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.

