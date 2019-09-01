في كأس مصر .. محمود عاشور حكما لـ مباراة بيراميدز وبتروجت

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة بيراميدز وبتروجت، التي ستقام غدا الاثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.



يعاون محمود عاشور كل من شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكما رابعا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.



وفاز بيراميدز فى الجولة الماضية على حرس الحدود بعد فوزه فى دور الـ 16 على الأهلي .