يقضي على الفساد.. الفلاحين توضح أهم فوائد الكارت الذكي

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن تطبيق الكارت الذكي للفلاح سوف يسهل على الفلاحين الكثير بتطبيق المنظومة، وذلك لتوافر المعلومات الكاملة والبيانات المخزنة عن كل فلاح.



وقال حسين أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن كارت الفلاح يجعل عمليات صرف الأسمدة والمستلزمات الزراعية أسهل على الفلاح نتيجة بناء قاعدة بيانات دقيقة.



وأضاف نقيب عام الفلاحين أن كارت الفلاح الذكي من أفضل أدوات التكنولوجيا الحديثة التي ستقضي على الفساد الورقي، كما أنها ستفيد في الكثير من عمليات التصدير وتحدد ما على الفلاح من حقوق وواجبات، مما يؤدي إلى تجنب تعسر الفلاحين.



وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام أن الزراعة الورقية ستتحول إلى زراعة مميكنة حديثة، معلقا: "كارت الفلاح سيوفر لدينا حسابات دقيقة لكل شيء من حيث عدد الأفدنة والمزارعين وتسهل على الفلاح التعامل مع الجمعيات والبنوك".



وأشار إلى أن "التخوف الحقيقي الذي يخشاه الفلاح عند تطبيق منظومة الكارت الذكي هو ثمن الكارت، لذا نناشد وزارة الزراعة بأن تتولى منظومة الكارت الذكي حتي لا تضيف أعباءً على الفلاحين".