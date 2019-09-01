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فن

رسالة صادمة لـ محمد رمضان من أحد متابعيه: مفيش حد نمبر وان في مصر غير عادل إمام

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:17 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مصطفى كرم
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بفيديو جديد من حفلتة الأخيرة بالساحل الشمالي.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا "جمهوري نعمة كبيرة من رب العالمين #اقوي_حفلة_في_مصر #ثقة_في_الله_نجاح".

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "مفيش حد نمبر وان في مصر غير عادل امام " و "من نجاح لنجاح ".

وحقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 120 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضي.

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