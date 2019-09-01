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سيارات

تعرف على أرخص أنواع السيارات في 2019 وأصغرها حجما

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:16 م
ارخص سيارة فى مصر
ارخص سيارة فى مصر
اشرف عطية
يبحث عشاق السيارات في مصر عن الأرخص سعرا والأصغر حجما لتكون موفرة في الوقود بعد زيادة أسعار البنزين مؤخرا.

نستعرض لكم أرخص 3 سيارات في مصر وأصغرها حجما وأكثرها مبيعا في 2019.

سوزوكى التو تأتي بمحرك سعة 800 سي سي وقوة 47 حصانا و تصل سرعتها القصوى 130 كم / ساعة وتأتي بفتيس مانيوال 5 سرعات وتستهلك 3 لترات بنزين لكل 100 كم و بها تكييف ويمكن تعديل زجاج الأبواب ليصبح كهرباء بدلا من مانيوال .

سوزوكي معروفة بمحركها المعمر و الاعتمادي لأعلى درجة و تأتي بسعر 133,900 جنيه.

ثم تأتي في المرتبة الثانية هيونداي i10 بمحرك 1250 سي سي 87 حصانا وتبلغ سعرتها القصوى 130 كم / ساعة السيارة بها فتيس اوتوماتيك وتستهلك 5.5 لتر بنزين لكل 100 كم وتأتي ايضا مكيفة زجاج كهرباء.

هيونداي i10 هي كورية الصنع و تأتي بسعر 229,900 جنيه.

تليها في المركز الثالث فيات بونتو وتأتي بنسختين الاولي مانيوال بسعر 203.900 الف جنيه والأوتوماتيك بسعر 232,900 الف جنيه بمحرك 1400 سي سي 77 حصانا و تبلغ سرعتها القصوى 165 كم/ساعة ايضا مكيفة و زجاج كهرباء وهي ايطالية الصنع. 

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