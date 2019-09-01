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فن

شاهد .. النيولوك الجديد لـ أيمن بهجت قمر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:06 م
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
محمد بدران
نشر الشاعر أيمن بهجت قمر، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر أيمن بهجت قمر في الصورة بلوك جديد ، وحلق لحيته وشاربه، كما بدا بتسريحة شعر مختلفة، وعلق قائلًا: "للتذكرة بس عشان كل اللي بيشوفنى في الفترة الاخيرة بدقنى البيضاء بيدعيلى ربنا يخليك لينا ويديك الصحة، طبعا دعوة حلوة بس مش عارف بتتقال ليه الفترة الاخيرة".

يُذكر أن آخر أعمال الشاعر أيمن بهجت قمر، سيناريو فيلم "البدلة" والذي حقق نسبة إيرادات مرتفعة، العام الماضي تجاوزت 67 مليون جنيه.

بطولة الفنان تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة، وإخراج محمد العدل "ماندو العدل".
شاهد .. النيولوك الجديد لـ أيمن بهجت قمر

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