أسباب فيروس سي وعلاجه.. منظمة الصحة العالمية ترصدها.. و 6 أدوية تقضي عليه نهائيا

تكمن أهمية معرفة أسباب فيروس سى، فى أنها النواة الأساسية للوقاية من هذا المرض المزمن مما يجنبنا التعرض لكثير من المخاطر والمضاعفات التى تظهر على الكبد والجسم نتيجة الإصابة بـ مرض فيروس سى، ومعرفة أسباب فيروس سى ، تساهم فى علاجه بشكل أسرع.





ومن المعروف أن مرض فيروس سى يستغرق فترة طويلة جدًا حتى تظهر اعراضه بحسب ما يؤكد الأطباء بوضوح على المريض بسبب طولة فترة حضانة فيروس سى.





أسباب فيروس سي





وأسباب فيروس سى كثيرة ومختلفة ولكنها جميعا تدور حول فكرة واحدة وهى انتقال العدوى ولكن هذا يحدث بعدة طرق مختلفة يجب الدراية بها، ونفس الوقت توجد عدة أفكار خاطئة عن انتقال فيروس سى مما يتسبب فى حالة من الذعر والتخوف من التعامل مع الناس خشية الإصابة بعدوى فيروس سى .

ونستعرض فى هذا التقرير أسباب فيروس سى وعلاجه بطرق مختلفة حتى نتمكن من القضاء على هذا المرض نهائيا:

ذكرت منظمة الصحة العالمية فى أحد تقاريرها الحديثة أهم أسباب فيروس سى وهى انتقاله عن طريق الدم من خلال بعض العادات والاستخدامات الخاطئة:

- تعاطى المخدرات عن طريق الحقن التى تستخدم لإعطاء المخدر لعدة أشخاص فى آن واحد.

- نقل الدم ومشتقاته الملوثة بـ فيروس سى إلى إنسان لا يعاني من المرض.

- إعادة استخدام الأدوات الطبية مثل الحقن والابر داخل المستشفيات والعيادات دون تعقيم.

- فيروس سى ينتقل للكبد عن طريق الجنس ولكن فى حالات نادرة جدا، ومن العوامل التى تزيد احتمالات الإصابة به لدى المصابين بمرض الإيدز.

- تعقيم الادوات والمعدات الطبية بشكل غير جيد داخل المستشفيات.

- فيروس سى ينتقل من الأم للجنين فى حالات نادرة جدا ولكن ما يزيد فرص الإصابة وجود نزيف الدم أثناء الولادة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن من المعتقدات الخاطئة عن أسباب انتشار فيروس سى أنه ينتقل عن طريق التقبيل والمعانقة والتقبيل ومشاركة الطعام أو المشروبات مع شخص مصاب، انتقاله من الأم للطفل من خلال الرضاعة.

علاج فيروس سى



قال الدكتور هشام الخياط ، أستاذ أمراض الكبد بمعهد تيدور بلهارسإن علاج فيروس سى فى السنوات الأخيرة شهد طفرة كبيرة وظهرت عدة أنواع لعلاج هذا المرض بما رفع نسب الشفاء.



وأوضح "هشام ،" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن توجد عدة طرق لـ علاج فيروس سى والتى يطلق عليها اسم بروتوكولات والتى ثبت بعد تجربتها انها تساهم فى الشفاء بنسب كبيرة للمرضى داخل مصر وبلغت نسب الاستجابة مايقرب من 95 فى المائة.

واستعرض "هشام" أهم طرق علاج مرض فيروس سى الذى يهدد الكبد:



سوفالدى مع داكلانورك نسب الشفاء تزيد عن 95 لمرضى فيروس الذين لم يتناولوا عقارا من قبل وليس عندهم تليف كبدى ويتم إعطاؤه للمريض لمدة 3 شهور اما اذا كان هناك تليف فيتم إعطاء الدواء لمدة 6 شهور ونسب نجاح تقترب من 90 فى المائة. الكيوريفو مع الريبافيرين وهذا يصلح لمرضى فيروس سى الذين يعانون من اضطرابات فى وظائف الكلى او الفشل الكلوى او يؤخذ لمدة لكنه غير متوفر الآن بصورة كافية فى مصر. البروتوكول الثالث الهارفونى وهو قرص واحد يحتوى على دوائين ونسب الشفاء تقترب من 90 ، ويتم إعطاؤه للمريض لمدة 3 شهور و6 شهور لمن يعانون من وجود تليف فى الكبد ، ونسب الشفاء 90 فى المائة تقريبا.