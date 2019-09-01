الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

تغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر ويتأهل إلى نهائى المسابقة المحلية وينتظر الفائز من لقاء بيراميدز وبتروجيت.



أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد فى الشوط الإضافة الأول.



بدأ اللقاء باستحواذ لاعبى الاتحاد السكندرى على الكرة فى منتصف الملعب ومحاولة محاصرة الخطوط الخلفية لفريق الزمالك وقاد المغربي محمد أوناجم الجبهة اليمنى ومرر التونسي حمدي النقاز كرة عرضية تمر أعلى عارضة حارس مرمى زعيم الثغر.



سدد عمر السعيد فى الدقيقة الرابعة كرة برأسه بعدما تسلم تمريرة من عبدالله جمعة من الجبهة اليسرى يمسكها حارس الاتحاد السكندرى بسهولة.



أهدر فى الدقيقة التاسعة يوسف أوباما هدفا للزمالك بعدما تسلم تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها بقوة تمر على يسار حارس الاتحاد السكندرى وكاد فى الدقيقة العاشرة طارق حامد أن يتسبب فى هجمة خطيرة بعدما اصطدمت الكرة فى جسمه ويمسكها محمد عواد حارس الزمالك قبل أن تشكل خطورة على مرمى الفارس الأبيض.



سدد عبدالله جمعة كرة قوية فى الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى حارس الاتحاد السكندري وتصدت العارضة فى الدقيقة 17 لهدف مؤكد بعدما أهدى أشرف بن شرقي تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها يوسف اوباما بقوة تصطدم فى العارضة وترتد ويسددها برأسه مرة أخرى وتعلو العارضة.



تراجع لاعبو الاتحاد السكندرى إلى منتصف الملعب واتسم أداؤه بالتكتل الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة ومنح حكم الأذربيجاني بطاقة صفراء للاعب الاتحاد السكندرى خالد قمر بعد إحتكاكه مع أحد لاعبى الزمالك فى الدقيقة 25.



وتصدت العارضة لهدف محقق بعدما أرسل حمدى النقاز كرة عرضية سددها عمر السعيد برأسه قوية أبعدها عماد السيد حارس مرمى سيد البلد فى الدقيقة 30 وتصطدم بالعارضة وترتد أمام منطقة الجزاء.



سدد المغربي محمد أوناجم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة فى الدقيقة 33 وتألق عماد السيد فى الدقيقة 38 وأبعد كرة راسية داخل منطقة الجزاء إلى ضربة ركنية.



شهدت مجريات الشوط الثاني ضغطا هجوميا منن جانب لاعبى الزمالك وسدد يوسف أوباما كرة قوية تعلو عارضة عماد السيد حارس الاتحاد السكندرى.



سدد فى الدقيقة محمد أوناجم فى الدقيقة 47 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة وحصل بناهيني على ركلة حرة فى الدقيقة 52 إثر تعرضه لاحتكاك من قبل التونسي فرجاني ساسي امام منطقة الجزاء.



وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب الزمالك طارق حامد بعدما تسبب فى عرقلة خالد قمر فى الدقيقة 55 وسدد فى الدقيقة 57 بناهيني كرة قوية تصطدم باللاعب عبدالله جمعة داخل منطقة الجزاء ويبعدها الى ضربة ركنية.



ودفع طلعت يوسف مدرب الاتحاد باللاعب هشام محمد بديلا عن بناهيني فى الدقيقة 59 ولجأ الصربي ميتشو مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" بدلا من يوسف أوباما فى الدقيقة 60 من أجل تقعيل النواحى الهجومية.



وشهدت اللمسة الأولى للاعب شيكابالا خطورة على مرمى حارس الاتحاد السكندرى بعدما أرسل كرة عرضية من الجبهة اليسرى كاد عماد السيد حارس القلعة البيضاء ان يخطأ فى الإمساك بها داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 65.



وفى الدقيقة 67 أنقذ محمود علاء مرمى الزمالك من هدف محقق بعدما راوغ خالد قمر محمد هواد حارس المرمى وسدد الكرة قوية يبعدها برأسه الى خارج منطقة الجزاء ودفع مدرب الزمالك بالمهاجم مصطفى محمد بدلا من المغربي محمد أوناجم فى الدقيقة 70.



وتعرض فى الدقيقة 72 عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندرى للإصابة وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي وسدد مصطفى محمد مهاجم الزمالك كرة قوية أبعدها بصعوبة حارس الاتحاد السكندرى الى ضربة ركنية فى الدقيقة 79 ومنح حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب الاتحاد أسامة العزب بعد تدخل عنيف مع أشرف بن شرقى لاعب الزمالك.



أضاع فى الدقيقة 85 شيكابالا فرصة هدف محقق للزمالك بعدما تلقى تمريرة ساحرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه لتعلو عارضة عماد السيد حارس الاتحاد السكندرى وشهدت الدقيقة 87 سقوط عماد السيد حارس زعيم الثغر وعاد سريعا



أهدر شيكابالا فرصة هدف محقق فىة الوقت بدل الإضافى الأول بعدما تلقى تمريرة ساحرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة تصطدم بقدم حارس مرمى الاتحاد السكندرى ويبعدها مدافع زعيم الثغر إلى خارج منطقة الجزاء.



لجأ الصربي ميتشو مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب إمام عاشور بدلا من عمر السعيد للإستفادة من قدراته الهجومية وسدد إمام عاشور كرة خطيرة تمر إلى جوار مرمى سيد البلد.



أحرز مصطفى محمد هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى الاتحاد السكندري من تسديدة فى مرمى حارس زعيم الثغر وسدد فرجانى ساسي فى الشوط الإضافى الثاني كرة زاحفة قوية تمر الى جوار مرمى عماد السيد حارس الاتحاد السكندرى وحصل فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء محمد عواد حارس الزمالك على بطاقة صفراء بداعي إضاعته للوقت.

