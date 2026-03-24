النية مش كويسة.. رضا عبدالعال يفتح النار على حسام حسن

انتقد رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بسبب توقيت إعلان قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الجاري.

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات عبر قناته على يوتيوب: "حسام بعد مباراة الترجى والأهلي أعلن القايمة.. والزمالك كان عنده ماتش تانى يوم.. هل مجاملة للأهلى وجماهيره؟ هل علشان تخف الضغط على الإدارة واللاعيبة؟".

وتابع: "انت عملتها قبل كدة.. وخليت ناصر ماهر مكنش شايف وكان عنده ماتش مهم ضد الأهلى وبعد كدة الأهلى خد البطولة دى. انت عاوز تخرج الزمالك؟ وكدة النية مش كويسة".

وختم: "جماهير الزمالك عملت منك أسطورة وكمدرب الزمالك ادالك فرصة حقيقية والأهلى مش هيمسكك مدرب".