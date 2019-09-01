فوز الزمالك على الاتحاد.. عزيز الشافعي يسخر من عماد السيد

نشر الفنان عزيز الشافعى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتهاء مباراة نادى الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندرى فى بطولة كاس مصر والتى صعد فيها الزمالك لنهائى كأس مصر بعد فوزه هدف مقابل لاشيء.





وقال عزيز الشافعى بعد تألق حارس الاتحاد عماد السيد : "عماد السيد هايل .. لازم نفكر نشتريه .. فكرة حلوة .. لأ وجديدة".





وأضاف عزيز قائلا : "الزمالك في النهائي على حساب الإتحاد السكندري اللي زعلنا فالبطولة العربية و كان قريب جدا من انه يزعلنا النهاردة بالذات مع تألق عماد السيد و خط الدفاع بس زعلناهم".



