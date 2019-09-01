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فن

فوز الزمالك على الاتحاد.. عزيز الشافعي يسخر من عماد السيد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:05 م
عزيز الشافعى
عزيز الشافعى
أحمد إبراهيم
نشر الفنان عزيز الشافعى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتهاء مباراة نادى الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندرى فى بطولة كاس مصر والتى صعد فيها الزمالك لنهائى كأس مصر بعد فوزه هدف مقابل لاشيء. 

وقال عزيز الشافعى بعد تألق حارس الاتحاد عماد السيد : "عماد السيد هايل .. لازم نفكر نشتريه .. فكرة حلوة .. لأ وجديدة". 

وأضاف عزيز قائلا : "الزمالك في النهائي على حساب الإتحاد السكندري اللي زعلنا فالبطولة العربية و كان قريب جدا من انه يزعلنا النهاردة بالذات مع تألق عماد السيد و خط الدفاع بس زعلناهم". 

وأوضح عزيز الشافعى قائلا : "غالبا هنلاعب بيراميدز و ده معناه انه ماتش صعب جدا مع فريق قوي جدا ومحتاج البطولة بشدة على العموم .. مبروك علينا النهائي".
فوز الزمالك على الاتحاد.. عزيز الشافعي يسخر من عماد السيد
فوز الزمالك على الاتحاد.. عزيز الشافعي يسخر من عماد السيد

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