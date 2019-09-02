اقضِ على الهاموش.. طرق التخلص من الذباب الصغير

طرق التخلص من الذباب الصغير تتضمن مئات التجارب والخطوات التي يتناقلها الأشخاص فيما بينهم للتخلص من الذباب نهائيًا بدون رجعة، وخاصًة الذباب الصغير الذي يسبب الضجر لما ينقله من أمراض وجراثيم وما يشكله من خطر لوجوده بشكل كبير في المطبخ، لذا نقدم لك طرق التخلص من الذباب الصغير أو ما يسمى بـ "الهاموش" أو ذباب الفاكهة بالطرق الطبيعية.



كيفية التخلص من الذباب الصغير

هناك أكثر من وصفة طبيعية يمكن إعدادها بكل سهولة للتخلص من الذباب الصغير، ولكن قبل تطبيق هذه الوصفات يجب التأكد من هذه

الخطوات أولًا:

- التخلص من القمامة يوميًا وعدم تراكمها بالمنزل لأكثر من يوم.

- تغطية صندوق القمامة جيدًا.

- التخلص من بقايا الطعام، فالذباب الصغير يتكون من تلك الفضلات.

- تنظيف المطبخ كل يوم.

- تغيير لوفة المواعين باستمرار.

- إفراغ المطبخ وتنظيفه جيدًا ورشه بالمبيدات الحشرية وتركه لفترة حتى يتهوى من رائحة المبيد، وتكرار هذه العملية من حين لآخر.

- التأكد من سلامة الخضراوات والفاكهة والتخلص من التالف والمتعفن منها وكذلك التوابل والبهارات.

- غسل الأطباق والأكواب على الفور وعدم تركها في الحوض لفترات طويلة حتى لا يتكون الهاموش حولها.

- تفريغ الزجاجات من السوائل المتبقية في الحوض قبل إلقائها في صندوق القمامة.

- التخلص فورًا من الأطعمة الحامضة والمتعفنة خارج المنزل.



طرق التخلص من الذباب الصغير في المنزل

- الطريقة الأولى: خل التفاح

المكونات:

- كوب خل التفاح.

- ½ كوب من الصابون السائل.

طريقة التحضير:

- نخلط الصابون مع خل التفاح في وعاء.

- نضع الوعاء الموضوع بداخله الخليط ونتركه في أماكن تواجد الذباب الصغير وسينجذب الذباب لرائحة خل التفاح النفاذة.

- بعد خل التفاح من المواد التي تساعد على التنظيف بشكل جيد بالإضافة إلى قدرته في القضاء على الحشرات.

طرق التخلص من الذباب الصغير في المطبخ

الطريقة الثانية : زيت الليمون

المكونات:

- نصف كوب ماء ساخن.

- قطرات من زيت الليمون.

طريقة التحضير:

- نمزج الماء الساخن بقطرات زيت الليمونونضعهم داخل بخاخ .

- نرج الخليط جيدًا.

- نرش الخليط على حواف الشبابيك والمطبخ وكذلك نرشه على الذباب مباشرة.

- تعتبر هذه من الوصفات الفعالة التي ستلاحظين بعدها اختفاء الذباب نهائيًا من المنزل دون رجعة.

طرق التخلص من الذباب الصغير في الحمام والمطبخ

- بحيلة صغيرة يمكنك التخلص من الذباب الصغير في الحمام وذلك عن طريق:

إحضار ثمرة فاكهة طازجة أو ليمونة ويتم تقطيعها إلى نصفين وضعيها داخل كيس بلاستيكي واتركيه مفتوح.

- ضعي الكيس في الحمام أو المطبخ .

- مع مرور الوقت سينجذب الذباب إلى الفاكهة من ثم قومي بإغلاق الكيس فورًا والتخلص منه.









