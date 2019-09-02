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رياضة

التعادل السلبي يخيم على مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:18 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت ريفر بليت بضيفه بوكا جونيورز اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز نيولز أولد بويز على هوراكان 4 / 1 ،وتاليريس كوردوبا على ألدوسيفي 2 / 1 ، وتعادل كولون مع روزاريو سنترال 1/1 ، وفوز أتلتيكو توكومان على أرسنال ساراندي 1 / صفر.

وفشل فريقا ريفر بليت وبوكا جونيورز في استغلال كل الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، كما رفع ريفر بليت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر.

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