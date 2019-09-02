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توك شو

اليوم.. اللواء سمير فرج يحل ضيفا على برنامج الحكاية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:23 ص
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
توك شو
يحل اللواء سمير فرج، الخبير العسكرى والاستراتيچى، والمدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، في حوار خاص ببرنامج "الحكاية"، اليوم الإثنين، في العاشرة والنصف مساءا، عبر فضائية "إم بي سي مصر".

ومن المقرر أن يناقش الخبير العسكرى والاستراتيچى، أهم الأحداث السياسية في مصر والعالم.

كما يتناول الحوار أيضا أهم القضايا والنقاط الساخنة في منطقة الشرق الأوسط.

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