موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز منافسه بتروجيت اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة على ملعب بتروسبورت مساء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.



ويسعى فريق بيراميدز بقيادة سيباستيان ديسابر المدير الفني للتتويج الموسم الكبير بلقب بطولة كأس مصر بعدما نجح في إقصاء الأهلي من دور ربع النهائي بنتيجة هدف نظيف.



علي جانب آخر يسعى بتروجيت الهابط إلى دوري القسم الثاني لتحقيق الفوز وترك بصمة قوية في بطولة كأس مصر لمداواة جراح الموسم المنقضي وإعطاء اللاعبين الأمل لتحقيق الصعود مرة أخرى.