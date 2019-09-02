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رياضة

بلدية المحلة.. الاختبار الأول لمدرب الإسماعيلي الجديد بيسيتش

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:42 ص
للمدير الفني الجديد
للمدير الفني الجديد للدراويش ميودراج بيسيتش
عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مباراة ودية قوية أمام فريق بلدية المحلة أحد اندية القسم الثاني يوم الجمعة المقبلة ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري .

وتعتبر المباراة هي الاختبار الأول للمدير الفني الجديد للدراويش ميودراج بيسيتش الذي تولي مهمة قيادة الفريق منذ أيام قليلة

ويضم الجهاز الفني الجديد للفريق المصري كلًا من صبري المنياوي مديرًا للكرة، ومحمود جابر مدربًا عامًا، وسرديجان تيكيجاسكي مساعد مدرب، و أدهم السلحدار مساعد مدرب، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى، وأكرم علياوي مخطط أحمال، وطارق أبوالليل مدير إداري، بجانب بيسيتش مدير فني.

وينتظر جمهور الإسماعيلي اللمسات الفنية للمدير الفني الجديد وعودة الدراويش لمكانته الطبيعية والمنافسة على بطولة الدوري وحصد الألقاب .

جدير بالذكر أن أول مباراة سيخوضها الإسماعيلي تحت قيادة المدير الفني الصربي الجديد في البطولة العربية أمام أهلي بني غازي الليبي بدور ال32 من بطولة محمد السادس للأندية "البطولة العربية " والتي تقام يوم 13 سبتمبر الجاري .

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