قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة تصل إلى مرحلة المجاعة.. كيف يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل؟

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن ما حذرت منه مصر مراراً بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أصبح اليوم واقعاً، بعدما أكد التقرير الأممي الأخير وصول مدينة غزة إلى مرحلة المجاعة.

وأضاف أبو شامة، خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، ببرنامج «منتصف النهار»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للضغط على المجتمع الدولي من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ونجحت بالفعل في تمرير بعض القوافل، إلا أن ما وصل حتى الآن يظل غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة، فضلاً عن صعوبة عملية التوزيع داخل غزة بسبب الممارسات الإسرائيلية.

وأوضح أن إسرائيل ما زالت ماضية في سياساتها القائمة على الحصار والتجويع، إلى جانب مخطط تهجير سكان القطاع قسراً وإعادة الاستيطان، وهو ما يعيد إلى الأذهان تجربة الاحتلال الإسرائيلي لغزة بين عامي 1967 و2005 قبل أن يضطر إلى الانسحاب تحت وطأة الخسائر العسكرية والاقتصادية.

وأشار مدير المنتدى الاستراتيجي إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه مأزقاً داخلياً وخارجياً؛ فبينما يلوّح رئيس الوزراء بخطط لاجتياح كامل للقطاع، يعلن في الوقت ذاته استعداده للتفاوض لإنهاء الحرب، في تناقض واضح أربك المراقبين.

واختتم أبو شامة قائلاً إن استمرار الاحتلال في سياساته الحالية، إلى جانب دخول القطاع في مرحلة المجاعة، ينذر بكارثة إنسانية وأمنية كبرى قد تمتد آثارها إلى المنطقة بأسرها، ما يستدعي تحركاً دولياً أكثر فاعلية للضغط على إسرائيل ووقف هذه الممارسات.

محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار مصر الأوضاع الإنسانية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

الأمن السوري

داعش يشن هجوما انتـ.ــحاريا في دير الزور ومقـ.ـتل عنصر من الأمن السوري

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث

البنتاجون يأمر بتسليح الحرس الوطني في واشنطن وسط تصاعد حملة ترامب القمعية

جون بولتون

عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهمون منزل جون بولتون

بالصور

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد