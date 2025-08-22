الهلال الأحمر يزور مصابي حادث الإسكندرية - مطروح بالمستشفى ويقدم خدمات الدعم النفسي

قامت فرق الهلال الأحمر المصري فرع مطروح، بزيارة مصابي حادث التصادم الذي وقع أمس، على طريق «الإسكندرية - مطروح»، بمستشفى الضبعة العام، لتقديم خدمات الدعم النفسي للضحايا وفقًا لتوجيهات وزيرة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري .



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا.



ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع عامليه ومتطوعيه، بخالص التعازي لأسر الضحايا، موجهة بصرف التعويضات اللازمة ، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.