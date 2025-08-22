قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
الهلال الأحمر يزور مصابي حادث الإسكندرية - مطروح بالمستشفى ويقدم خدمات الدعم النفسي
حريق يلتهم ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي.. صور
أول تعليق من أرتيتا على انتقال نجم كريستال بالاس المحتمل لآرسنال
دخلنا في غربة الإسلام.. أحمد كريمة يعلق على تصوير الزوج لزوجته بالمنزل
موعد المولد النبوي 2025.. كم عدد أيام الإجازة للعاملين في الحكومة والخاص؟
الهلال الأحمر يزور مصابي حادث الإسكندرية - مطروح بالمستشفى ويقدم خدمات الدعم النفسي

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قامت فرق الهلال الأحمر المصري فرع مطروح، بزيارة مصابي حادث التصادم الذي وقع أمس، على طريق «الإسكندرية - مطروح»، بمستشفى الضبعة العام، لتقديم خدمات الدعم النفسي للضحايا  وفقًا لتوجيهات وزيرة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري .


وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا.


ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع عامليه ومتطوعيه،  بخالص التعازي لأسر الضحايا، موجهة بصرف التعويضات اللازمة ، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

